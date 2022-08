Ärksad naised moodustasid Are jaoskonna

NKK Pärnumaa ringkonna esinaise Anneli Pesti, aseesinaise Ivi Korju ja instruktori Siret Tammekännu osavõtul kirjutati Kaitseliidu hoones Eametsas Are jaoksonnale välja sümboolne sünnitunnistus kuupäevaga 10. august 2022. Vastmoodustatud jaoskonnas on kümme liiget, kes töötavad erinevates valdkondades omavaliitsusest koolini, haiglast hooldekoduni. Jaoskonna esinaiseks valiti Tori abivallavanem Signe Rõngas, aseesinaiseks noorsootöötaja Pille Kuusik.

Are jaoskonnal on Signe Rõngase jutu järgi plaanis mitu piirkonna elanikele ja peredele suunatud põnevat ettevõtmist, kuid ennekõike tahavad nad ennast täiendada baasväljaõppe koolitustel ja saada teiste jaoskondade liikmetega ühistegevuses tuttavamaks.

NKK Pärnumaa ringkonnas on paarsada liiget ja kuus jaoskonda. Tänavu märtsis moodustatud Vana-Pärnu, nagu ka Pärnu ja Ülejõe jaoskonna tegutsemisala on Pärnu linn. Saarde jaoskond hõlmab Saarde ja Häädemeeste valda, Vändra jaoskond Põhja-Pärnumaad ning lisandunud Are põhiliselt Tori valda.