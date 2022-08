Tootsi koolimajale ei leitud esimese korraga sobivat remontijat

Tootsis soovitakse soojustada koolimaja, vahetada selle aknad ja ventilatsioon. Sihiks on saada 1950. aastatel ehitatud telliskivimaja soojapidavamaks. Vald on arvestanud, et tööde hinnaks võib kujuneda 800 000 eurot (ilma käibemaksuta), millest pea 600 000 eurot kataks riiklik toetus. Toetusraha tuleb ära kasutada järgmiseks suveks.