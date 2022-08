Elanikke häirib ööpimeduses Pärnu lennuväljal toimuv

“Pole normaalne, et öösel lihtsalt pläristatakse elurajoonide kohal. Pole mitte mingit avaliku teavitust olnud, et seal midagi toimub, et inimesed saaks sellega arvestada,” tõdes üks elanikest.

Pärnu lennujaama käitusjuht Erki Teemägi ütles, et põhjus, miks öösiti lennujaamas selline tegevus käib, seisneb selles, et viimastel kuudel on Läti lennukooli piloodid kasutanud Pärnu lennujaama öiste treeninglendude korraldamiseks. “Kuna öiseid treeninguid tuleb teha pimedas, on siiani toimunud maandumine Pärnus südaöö kanti ja kella 1 ajal tõusevad nad tavaliselt uuesti Riia suunas õhku,” selgitas käitusjuht.