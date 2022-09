Kihnu vald kuulutas välja ideekonkursi miljoni euro kulutamiseks

Oletuslikult saab Kihnu vald siis aastas täiendavaid vahendeid sama suures ulatuses, kui on senised iga-aastased ressursid. See annab uued võimalused kogukonnale ja seepärast ootab vald kaasalöömist erinevate põlvkondade esindajatelt. Osaleda saavad kõik – nii kihnlased kui ka Kihnu sõbrad üle maailma –, kellel on mõtteid, kuidas edendada saare elu. Egon Vohu sõnul on ideekonkurss suurepärane võimalus kaasa rääkida Kihnu tuleviku kujundamisel.