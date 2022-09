Politsei kutsub lennukatest sohvritest teada andma

Kuuendat aastat toimuvad talgud keskenduvad kiiruseületamisele, sest see on liikluses kõige põletavam probleem. “Traagiliste tagajärgede ennetamiseks on piirkiiruse järgimine äärmiselt tähtis, eriti praegu, kui liikluses on rohkem autojuhte ja kooliteed alustanud lapsi,” täpsustas politseiametnik.

Ettevõtmise eesmärk on kogukonda kaasates palju koos ära teha ja panna inimesi mõtlema oma kodukoha turvalisusele ning mõistma kiiruse ületamise ohtlikkust. “Talgud pakuvad igaühele võimaluse panustada liiklusturvalisusse, andes teada kohtadest, kus piirkiirusest kinnipidamine on probleem,” selgitas Loigo ja lisas, et just liiga suur kiirus on raskete vigastuste või surmaga lõppenud liiklusõnnetuste peamine põhjus. “Kiirustalgutega suuname juhid mõtlema, kas mõni sekund ajavõitu on ikka väärt enda ja teiste elu ohtuseadmist.”