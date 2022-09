Festival ⟩ Pärnu kesklinna majaseintest saavad tänavakunstnike lõuendid

Tänavakunstifestival toimub teist korda, eelmisel aastal maaliti Pühavaimu 17 garaažiboksidele. Tänavu võetakse ette kesklinna seinad ja suurim neist on Sütevaka kooli sein, millele ilmub Hollandi päritolu kunstniku Tijn Nelemansi käe läbi suur seinamaal ehk mural elevandist. Festivali korraldaja Reimo Põdra sõnutsi toob looma kujutis endaga kaasa rahu, tarkust ja kõrgemat teadvust. “Kuna elevant on Pärnu linnaloom, siis usun, et see kõnetab paljusid. Kindlasti elavdab see ka meie natukene tahaplaanile jäänud väikest vanalinna,” leiab Põder.

Pühavaimu 17 asuv kunagine õlletehase hoone sai omale seinamaalingud 2013. aastal. Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Teise objektina saavad seinamaalingud Lai 8 asuvad garaažimüürid. “Kuna need müürid on olnud aastaid soditud ja koledad, ei ole muud lahendust, kui tuleb need ilusaks teha,” põhjendab Põder. Garaažide seinad võtab ette põrandaalune kunstnik Eltak.