Riik asub uurima, kui hästi täiskasvanud lugeda ja arvutada oskavad

Uuringu viib Eestis läbi statistikaamet, mille peadirektori sõnutsi on kahe uuringu vahelise perioodi tegevuste hindamiseks ja järelduste tegemiseks väga oluline taas kord uuringus osaleda.

“Inimeste oskuste kaardistamine toimub taustaküsimustiku ja eri keeleliste, matemaatiliste ja muude eluliste ülesannete abil. Oluline on aga mõista, et tegu on siiski uuringu, mitte kontrolltöö või eksamiga. Kellelegi hindeid ei panda, saadud vastused üldistame analüüsi käigus ja andmeid hoiame rangelt konfidentsiaalsena,” ütles statistikaameti peadirektor Urmet Lee.