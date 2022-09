Suitsiidi tõttu jättis elu rohkem inimesi kui liiklusõnnetustes

“Suitsiidide arv on viimased kümme aastat püsinud aastas 200 ligi. Küll on toimunud vanuseline muutus: peale vanemate ja keskealiste enesetappude on sagenenud 20–30aastaste suitsiidid. Samuti on Eesti võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega esireas alaealiste suitsiidide poolest,” rääkis peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Ekspert osutab, et enamik suitsiide on ennetatavad. Suur enesetappude arv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita. “Vaimse tervise vallas on tarvis koheseid ja konkreetseid samme vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks, ennetuseks ja varaseks sekkumiseks,” ütles Oidermaa.