Tänavakunstifestivali võimsaim teos kujutab kollast elevanti

ARTernative’i korraldaja Reimo Põder ütles, et kõik, mis puudutab Pärnu avalikku ruumi, võiks olla põnevam. “See on meie kõigi ühine liivakast. Koduski ei ole sul tühjad seinad, ikka paned sinna tapeedi või värvid mingit värvi või paned mõne maali – see on sama asi!” leidis ta.