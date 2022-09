Loomade varjupaiga rajamist takistanud mured said murtud

Pärnumaa koduta loomadele uue varjupaiga ehitusest on räägitud aastakümneid. Kõik senised katsed seda rajada jooksid ühel või teisel põhjusel liiva. Täna teatas projekti eestvedaja, Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) juht Erik Reinhold, et augustis välja kuulutatud ehitushanke tulemused on teada ja tulevaks suveks kerkib Raba tänavale tänapäevane varjupaik.