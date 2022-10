Vald pälvis laevahukuga “konnatiigis” keskkonnaameti tähelepanu

Reostuse allikas on süvendaja Merikoer, mitme kuu eest osaliselt põhja vajunud väikelaev. Laev on viltu ja selle vöör on vee all. Samuti on vööris ja ühtlasi vees roostes lintidega kopp. Need kuuluvad sadama eelmisele valdajale OÜ Wetmenile, nagu üks sadamas hulpiv motoriseerimata aluski.