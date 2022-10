Sotsiaalkindlustusameti (SKA) Lääne piirkonna juht Kätlin Hanson ütles, et Pärnu põgenike infopunkti tulevate inimeste arv kõigub ja sõltub suuresti sõjategevuse aktiivsusest. “Meieni jõuab see umbes nädalase nihkega,” täpsustas ta.

Hanson tõi näiteks, et sel nädalal on kõigil päevadel tulnud alla kümne uue põgeniku. Kõige rohkem on oktoobris ühe päevaga saabunud 37 põgenikku. Sel kuul (andmed 13.10 seisuga) on Pärnu infopunkti jõudnud kokku 223 põgenikku, kellest 26 inimest oli transiidil.