Pärnu haigla õpetab elusid päästma

Õppetöö käigus õpetatakse inimesi tegutsema südame äkksurma puhul, selgitatakse, mis on äkksurm. Kui sageli seda juhtub? Kuidas seda ära tunda? Mida teha, kui keegi kaotab teadvuse? Hädaabinumbri puhul – kuidas efektiivselt suhelda, kutsudes abi?

“Põhiline on meie projekti puhul mulaažil südamemassaaži tegemine,” selgitas Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets.

Sel aastal on pööratud erilist tähelepanu just lastele elustamisoskuste õpetamisele, seega külastavad kiirabitöötajad maakonnas Lihula, Kilingi-Nõmme, Pärnu-Jaagupi, Vändra ja Häädemeeste kooli.

Pärnu linnas ollakse kohal kuues lasteaias ja veel mitmes koolis, et vajadusel oskaksid abi kutsuda ja anda nii lasteaiaealised kui põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored.

Projekt “Sinu käed päästavad elu” on seotud üleilmse elustamise päevaga. Eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust esmaabi andmise suhtes ja õpetada elustamisvõtteid nii, et kõik osalejad saaksid neid katsetada. Siis ei piira juhul, kui seda oskust peaks vaja minema, enam hirm.