Pärnu-Jaagupis vaevleb kümmekond kodu veekatkestuse tõttu

Sellist luksust, et käid duši alla millal tahad, pesed pesu või kasutad harjumuspärasel kombel tualetti, pole kümmekonnal Pärnu-Jaagupi perel juba eelmise nädala kolmapäevast. Veeprobleemid on selles piirkonnas tavapärased: korra aastas on torud ikka katki, kuid nüüdne katkestus on kestnud mõistmatult kaua.