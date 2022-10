AS Tallinna Lennujaama juhatuse liige Katrin Hagel rääkis, et Pärnu lennujaama kõrval valmib aasta lõpuks angaar, mis annab võimaluse arendada Pärnus uusi lennundusega seotud ärisuundi, olgu see lennukite hooldusettevõtete tulek suvepealinna või eralennunduse areng.