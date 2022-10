Pildid ⟩ Kesklinna silla kergliiklustunnel sai uue ilme

Pildil on kujutatud külgvaates Pärnu vana Suursilda, kus on alles veel sillakaared.

Pärnu Kesklinna silla kergliiklustunneli seinad said uue kuue, kui sinna lisandus kaks värvikirevat seinamaali. Ühel teosel on kujutatud külgvaates Pärnu vana Suursilda, kus on alles veel sillakaared, ning teisel abstraktset graafikat.