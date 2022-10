PAUHi asemele tuleb uus sireenisüsteem

Loodav sireenide süsteem hakkab ohuolukorrast teavitamiseks edastama helisignaali. Olukorrad, mille puhul sireenide kaudu teavitatakse, on sõjaline oht, suurõnnetused ja hädaolukorrad, näiteks kiirgusoht või õnnetus ohtlike kemikaalidega.

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõuniku Berit-Helena Lambi sõnutsi telliti Pärnus ja veel 21 linnas ohusireenide optimaalsete asukohtade väljaselgitamiseks akustiline analüüs, mis andis vastuse, kui palju ja kuhu tuleks ohusireenide kõlareid paigutada, et heli kogu asula ära kataks.

“Analüüsis võeti arvesse olemasolevat taustamüra, pinnavorme ja hoonestust. Samuti saime teada, kui tugev peab heli olema, et see oleks taustamürast eristatav, kuid ei tekitaks inimeste tervisele ohtu,” seletas Lamp, märkides, et Pärnusse tuleks analüüsi järgi rajada seitse sireenipunkti, mille asukohtadena nähakse olemasolevaid kõrgeid objekte.