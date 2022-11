Selleks, et tuulikujoonised oleksid ümbritsevaga õiges suhtes, tuleb neid trükkida mitme pildi kaupa.

Ühendkuningriigis Edinburghis töötav maastikuarhitekt ja keskkonnaplaneerija Kerttu Ots tõdes, et tuulikute paigutamine on keeruline ülesanne. Iseäranis keeruline ülesanne on nende suurust tegelikkuses visualiseerida.