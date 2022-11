Pärnus algab tuugenite hooldustehnikute koolitamine

Sektori vajadus aastaks 2030 on eeldatavasti 400 lõpetajat, mis tähendab, et ETEA plaanide kohaselt võtavad Pärnus ja Kuresaares esimesed 33 õppurit erialatunnistuse vastu ületuleval aastal.

Esimese sammuna alustab PKHK juba sel aastal täiendus- ja ümberõppega neile, keda huvitavad elekter ja mehaanika ning kellel on tahet koolitada ennast tuulegeneraatorite hooldustehnikuks. Plaanitult detsembris algav baaskursus lõpeb märtsis. Pärnus on tasuta täienduskoolitusele nime kirja andnuid paarkümmend tingimusel, et nad ei karda kõrgust, on kehaliselt heas vormis, oskavad tehnilist inglise keelt ja juhivad autot.