Järelvaadatav ⟩ Pärnu linnavolikogu istungil küttis kirgi abilinnapea umbusaldamine ja opositsiooni päringutelaviin

Keskerakonna hinnangul on kahetsusväärne, et Talviste valetas ülbel moel otse kõnepuldist, solvates sellega nii rahvasaadikut kui kõiki Pärnu elanikke, kes väärivad, et nii kõrgel ametipostil oleks aus, õiglane ja viisakas rahvaesindaja. “Eeltoodut arvesse võttes on selge, et Irina Talviste ei mõista abilinnapea ametiga kaasnevat vastutust. Seetõttu on ka möödapääsmatu tema umbusaldamine,” seisab umbusaldusavalduses.

“Ma ei ole kunagi väitnud, et linnalehmad kaovad linnapildist. Läksin volikogu saalis 15. septembril segadusse, sest olen alati olnud seisukohal, et linnalehmad on Pärnu linnaruumis seni, kuni ei ole teaduslikult tõestatud, et just nemad reostavad Pärnu merevett. Jüri Kirss on alati olnud linnalehmade vastane ja minu vastus majanduskomisjonis oli seotud konkreetselt sellega ning sealt ka väide, linnalehmad tulevad Pärnu linna niikaua kui tänane koalitsioon püsib. Kuna komisjonis ei protokollita kogu arutelu teksti, siis on see konktekstist välja võetud lause.” kommenteeris Talviste umbusaldusavaldust. “Eks igaüks vaadaku antud ütlustele ise otsa ja tehku omad järeldused.”