Järelvaadatav ⟩ Riigikogu majanduskomisjon arutas kergliikurite lohaka parkimise ohjamist

“Elektritõukerattad on mugavad liiklemisvahendid. Kuna nad on kiired ja vaiksed, reguleerisime seadusega, et jalakäijast möödumisel peab liikumiskiirus olema lähedane jalakäija kiirusele: nii on ohutu. Veel parem oleks võimalus kasutada rattateed. Nüüd oleme ühiskondlikult hädas, et uus sõiduvahend on liikumistakistus ja ruumiline reostus, kui seda pargitakse, nagu juhtub. Seetõttu arutame ja otsustame, milliseid reegleid on vaja, et tulevaks suveks saaks elektritõukside parkimine korda,” selgitas Michal.