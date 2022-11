Saarde ⟩ Ainuvõimu saanud valimisliidu häälteenamus on sulanud

Saarde vallavolikogus on pea alati õhus elektrit.

Aasta tagasi toimusid kohalikud valimised. Pärnu Postimees kaardistas, kuidas on selle ajaga pidanud vastu võimulepped, kui hea on koalitsiooni ja opositsiooni tervis omavalitsuseti ja kui rahul on elanikud oma valla-linna avalike teenuste ja elukeskkonnaga.