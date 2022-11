Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev ütles, et talviste ilmaoludega lõpetas ettevõte Pärnus elektritõukerataste hooaja ja eemaldas tõukerattad tänavatelt.

Kuigi Bolti tõukerattad on disainitud nii, et nendega saab sõita ka külma ja lumise ilmaga, viidi need siiski turvalisuse huvides ära.