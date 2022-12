Amet hoiatab: Siseruumides ei tohi generaatorit kasutada

Riik tuletab kodanikele üha meelde olla valmis ootamatuks energiakriisiks, mis on suurendanud inimeste huvi generaatorite vastu. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) juhib elanike ja korteriühistute tähelepanu asjaolule, et sisepõlemismootoriga portatiivseid elektrigeneraatoreid on korterites keelatud kasutada.