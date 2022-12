Pritsimehed eemaldasid raske lume tõttu teele prantsatanud puid

Päästeamet tuletab inimestele meelde, et korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal aastal enne uue kütteperioodi algust, sest igal aastal saab paarsada tulekahju alguse just suitsulõõris süttinud tahmast. “Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega,” selgitas päästeameti kommunikatsioonijuht Andra Väärtmaa.