Pakiärides käib kibe töö. Millal on viimane aeg jõulukingitused teele panna?

Ilmselt on sedalaadi sõnumid postifirmadelt tuttavad neile, kes sel kuul mõne paki tellinud.

Pakiärides on jõudnud kätte aasta töökaim kuu, mil tarnemahud on kuni kaks korda suuremad. Nii DPD, Itella Estonia kui Omniva kõneisikud tunnistasid, et suure töökoormuse ja võimalike kehvade ilmaolude tõttu võib tulla ette saadetiste hilinemisi, mistõttu ei tohiks pakkide saatmist jätta viimasele minutile.

Millal siis ikkagi on viimane aeg pakid teele panna, et need jõuaksid ka jõuluvana kingikotti? Kuidas tulevad postifirmad toime suure töökoormusega ja milliseid nippe peale motiveerivate sõnumite saatmise veel kasutatakse, et pakid liiguksid kiiresti kappi ja sealt välja?