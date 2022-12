Wendre asemele kerkib järvega aedlinn, kust ei puudu salatipeenradki

Kunagi asus Rääma 38 kinnistul linavabrik, praegu aga Wendre tehas ja esinduskauplus. Kinnistu kuulub osaühingule Trading House Property, mis on üks Trading House Eesti Grupi firmadest. Mõlemad ettevõtted kuuluvad Peter Huntile.

Hunti sõnutsi on Pärnu linnal soov muuta endise linavabriku -– Wendre vabrikupoe krunt elurajooniks, kus oleks ka äritegevust. “Me peame alternatiive leidma. Otsime Pärnus aktiivselt uut kohta, kuhu tootmine ümber kolida. Loodan, et linnal on meile muud maad pakkuda,” sõnas Hunt.