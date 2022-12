Pärnu meelitab üliõpilasi praktika stipendiumiga

Pärnus on suur puudus kvalifikatsiooninõuetele vastavatest tugispetsialistidest ja õpetajakutse omandajatest. Puudu on logopeedidest, psühholoogidest, eripedagoogidest, erinevate õppeainete õpetajatest ja lasteaiaõpetajatest.

Linnavalitsuse haridusosakond kohtus Tartu ja Tallinna ülikoolide haridusteaduste instituutide juhatajate ja õppejõududega, et teha tihedamat koostööd. Üheskoos leiti, et kõige enam vajavad üliõpilased praktika sooritamise ajal elamispinda ja majanduslikku tuge. Praktika ajal saadud kogemus loob sidemeid ja suurendab võimalust, et spetsialist asub pärast õpingute lõpetamist tööle praktikakohta.