Riik pakub eraisikutele kodu veetaristu ehituseks raha

Toetus on mõeldud kodanikele, kelle majapidamine või kinnistu asub tiheasustusalal ehk linnas või alevis, kuid ei ole selle ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga ühel või teisel põhjusel liitunud. Toetust antaksegi selleks, et saaks majapidamise sellega liita. “Toetus on mõeldud selleks, et tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning toimuks reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine,” selgitas KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Kai Eisenberg.