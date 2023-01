Teisegi suure meretuulepargi arendus edeneb jõudsalt

Kui tavapäraselt alustatakse uuringutega alles pärast programmi heakskiitmist, on Saare–Liivi meretuulepargi esimesed uuringudki juba tehtud. Utilitas Windi meretuuleparkide arendusjuht Liisa Mällo selgitas, et neist mitu tehakse kahel järjestikusel aastal. Näiteks linnustiku ja kalastiku uuring, mille 2022. aasta etapp on juba tehtud ja tänavu jätkatakse. Suur osa merepõhjaelustike uuringu töid tehti ära läinud aastal ja osa töödega jätkatakse tänavu kevadel. Juba on uuritud nahkhiirte sügisrännet ja sel aastal jätkatakse käsitiivaliste kevadrände analüüsi. Mullu sügisel alustati lainetuse mõõtmisega. “Veel oleme alustanud mereimetajate uuringuga, mis tehakse täies mahus 2023. aastal,” teatas Mällo.