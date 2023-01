Pärnu linnaorkestri peadirigent lahkub ametist

Pärnu linnaorkestri direktor Helen Erastus tõdes, et Männa tänane otsus tuli orkestrile ootamatult, seda enam, et see juhtus keset hooaega. “Aga loodame, et kõik läheb kenasti ja me näeme teda külalisdirigendina Pärnu linnaorkestriga edaspidigi kontserte tegemas,” lausus ta.