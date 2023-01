Erilise ümbriku jahtijad tegid Pärnus puhta vuugi

Kui Eesti evangeelse luterlik kiriku Pärnu Eliisabeti koguduse juhatuse esimees Andres Riivits tund hiljem 15 eriümbrikku ostma läks, ulatati talle neid vaid viis. Kogu partii oli tunniga läbi müüdud. Üllatunud Riivitsa jutu järgi on kirikul õnneks Eesti Postiga oma kokkulepe: pildil ilutseva pühakoja tarvis trükitakse lisapartii ümbrikke, nii saab siinne kogudus oma tarbeks 500 marki, kaarti ja ümbrikku. “Selline on meie kantselei aastane vajadus. See on kaunis ja eriline ümbrik, millega saata sünnipäevaõnnitlus, leerikutse või hoopis kiriku aastamaksu tasumise meeldetuletus,” loetles Riivits.