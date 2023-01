Aasta pressifoto autoriks nomineeritud Mailiis Ollino: Ma tundsin kohe, et sain väga ägeda pildi

Ollino märkis, et talle meeldib hullupööra paare pildistada. Seda teeb ta meelsasti väljaspool tööaegagi. Ta rõõmustas, et mingis mõttes sai ta tookord üle 90aastaseid armastajaid pildistades linnukese kirja. “Seni olid kõik olnud nooremad, see oli kõrgeim vanus,“ lausus Ollino. “See on väga äge!”

Sageli avastavad fotograafid hiljem arvutist pilte vaadates, et “kus nüüd sain alles põneva kaadri, mille võiks konkursilegi esitada!”. Kõnealusel juhul oli teistmoodi. “Ma tundsin kohe, et sain väga ägeda pildi,” sõnas Ollino. “Tundsin, et see on midagi uut, teistsugust ja värsket. Ma arvan, et iga päev ei näe me oma vanaemasid-vanaisasid niimoodi musitamas.”