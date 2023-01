Ehitusjäätmete põletamine tõi platsi päästjad

Päästjad tuletavad meelde, et lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu ning pappi ja paberit. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, kaableid, plasti, rõivaid ja ehitusjäätmeid ei tohi lõkkesse visata, kuna see on otsene looduse ja inimeste mürgitamine.