Veebruari keskpaigast ei tohi märgalal pliihaavleid kaasaski kanda

Vakra tõdes, et loodussõbralikud jahimehed kasutavad juba praegu pliita laskemoona. Neile ei muutu 15. veebruarist midagi. “Kui aga jahimehel on kaasas mürgist pliimoona, tuleb edaspidi hoolega jälgida, et ta ei satuks märgalale või veekogu puhvertsooni. Nendes kohtades on pliimoona kaasaskandmine keelatud olenemata sellest, kas jahitakse veelinde või ulukeid,” selgitas ta.