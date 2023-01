Pildid ⟩ Kihnlased said võimaluse tulevikku vaadata

Firma toodud VR-prillidest võis valminud tuuleparki ja tuulikuid eri suundadest vaadelda. Taoline pilt võiks kihnalstele päriselus avaneda 2030. aasta paiku, vähemalt on Enefit Green endale seadnud sihi saada Baltimaade esimene meretuulepark Kihnu saare külje all valmis enne uut kümnendit.

Projekti arengulugu on pikk ja läbitud mitu olulist teetähist. Praegu käib tuulepargi keskkonnamõjude hindamine, mis jõuab lõpule 2024. aastaks. Tänavu peaks järg jõudma uuringute tulemusteni, kas ja kuhu tuulikud passivad. Seni on teada, et Enefit Greeni rajatava meretuulepargi maksimaalseks tuulikute kõrguseks on seatud 300 meetrit, minimaalseks kauguseks Kihnu saarest kümme kilomeetrit.