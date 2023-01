Miks ehivad Pärnut sügismonumendid?

Lume alt välja sulanud lehekotte võib näha nii Riia maantee ääres, ranna rajoonis kui mujalgi. Mõni on juba külje pealt lõhkigi punnitanud.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar selgitas, et see iga-aastane probleem tekib prügivedaja Ragn-Sellsi andmetel sellest, et jäätmevaldaja ehk kinnistu omanik pole õigel ajal nende kottide vedu tellinud.