Riik eraldas Tori vallavalitsusele tänavuste valimiste korraldamiseks 19 409 eurot, seda on pea 600 eurot vähem, kui neli aastat tagasi. Tori vallasekretär Siiri Jõerand avaldas arusaamatust, miks summat on vähendatud. Inflatsioon on hüppeliselt kasvanud ja samuti on kasvanud Tori valla rahvaarv. Valimisjaoskondade hulk on vallas jäänud samaks, mis eelmistel riigikogu valimistel.