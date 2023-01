Express Post teeb kojukandega lõpu, lehed jõuavad siiski postkasti

Postimees Grupi juhatuse esimehe Toomas Tiiveli selgituse järgi on Postimees Grupp sõlminud Eesti Postiga uue pikaajalise kandelepingu ja sellega ei muutu Postimees Grupi väljaannete tellijatele midagi, kuna Eesti Post hakkab tegema varahommikust kojukannetki.

“Seega, nii Postimees kui grupi maakondlikud väljaanded jõuavad ka edaspidi senisel kujul inimeste postkastidesse. Ühtlasi aitab pikaajaline leping Eesti Postiga meil tulevikus kandekulusid paremini kontrolli all hoida,” märkis Tiivel.

Koondatavatest suurem tegeleb perioodika varahommikuse kohaletoimetamisega. “Koondame 2023. aastal jooksul etapiviisi vastavalt teenuse sulgemise ajagraafikule eri piirkondades. Kõik töötajad saavad koondamisteate ja koondamishüvitise oma tööstaaži alusel ettevõttes. Teeme koostööd töötukassaga, et tagada inimestele igakülgne nõustamine ja toetus, et leida uus töö,” kinnitas ​Express Posti juhataja Katri Laanela.

Laanela sõnutsi on graafikud, mille järgi kojukandeteenus erinevates piirkondades lõpetatakse esialgsed ja seetõttu ei soovinud ta öelda, millal Pärnumaal teenus Eesti Postile üle läheb. "Pärnumaa ei ole graafikutes esimeses järjekorras," ütles ta. "Kindlasti on kirjastused sõlminud nii head kokkulepped, et tellija ei pane muutust tähelegi."