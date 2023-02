Kontvõõras kondab kodudes

“Keegi on sul siin,” teatab naaber.

Vaikus. Kontvõõras on või käitub nagu tumm. Ta püüaks nagu käte abiga midagi öelda. Siis teeb ta tänavapoolse ukse sneprist lahti ja lahkub.

Tuppa pidi võõras tulema hoovi kaudu. Hooviukse on pererahvas päevasel ajal alati lukust lahti hoidnud. Nad on arvanud, et sealtkaudu ikka ükski võõras ei tule. Aga võta näpust.