Pärnu Postimehe ajakirjanikud valiti spordipressi aastaauhindade nominendiks

Kirjutava pressi võistlusülevaadete seas on nominent spordireporter Märt Pilme 12. aprillil ilmunud looga "Kossutiimi juht ajaloolisest medalist: See on kindlasti kõvem kui mullune eestikate hõbe" . Lisaks temale valiti nominendiks Kasper Elissaar jalgpalliportaalist Soccernet.ee ja Jaan Martinson Delfist/Eesti Päevalehest.

Parima maakondliku loo kategoorias on nominent tegevtoimetaja Lauri Habakuk. Tema sulest ilmus 9. detsembril reportaaž "Higi, vaev ega ainumatki pisarat ehk Ainulaadne jõujuurikate võistlus Koidula koolis" . Maakondlike lugude kirjutajatest on nominendiks ka Lenel Karu Tartu Postimehest ja Maarius Suviste Lõuna-Eesti Postimehest.

“Iga aastaga läheb valik ses mõttes keerulisemaks, et žanrite piirid on väga laiad – on üsna keeruline võrrelda dokumentaalfilmi podcastide sarja või üksikintervjuuga,” kommenteeris Kirsberg žürii nimel. “Tugev kategooria on jätkuvalt publitsistika, kindlasti tunnustame maakonnalehtede autorite jõulist esiletõusu ja fotograafide kõrgetasemelist tööd.”