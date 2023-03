Koduotsija ⟩ Hurmav printsess otsib kodu

Vesihall kassipreili on valmis perelemmikuks saama.

Diiva on sõbralik, paidest lugu pidav miisu, kellest õhkub kuninglikkust. Varjupaiga töötajate arvates peab ta end üleval nime vääriliselt.

Kassi tulevane pere saab pühenduda kiisule, sest varjupaigas tehti talle ära kõik vajalikud protseduurid: kiibistati, steriliseeriti ja vaktsineeriti, ka sai ta parasiiditõrje. Temaga tutvumiseks tuleb täita sooviavaldus varjupaiga kodulehel, informatsioon on vajalik, et aidata loomale leida just talle sobiv kodu.