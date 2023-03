Koduotsija ⟩ Külast leitud Dominik ootab kodu suvest saati

Mullu 1. juulil varjupaika jõudnud Dominiku mustavalgekirju kasukas on pehme ja pikakarvaline. Umbes kaheaastase kassihärra koonu üks pool on valge ja teine must, justkui oleks ta äsja pool nina hapukoorekaussi pistnud. Kaarjad vurrud ja uhked vuntsid on samuti valged.