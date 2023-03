Vägivallatu võitlusega saab igaüks kodumaad kaitsta

"Vägivallatu võitlus on Eesti rahva lugu, see on taasiseseisvumise lugu ja see on ka eestlaste lugu nõukogude okupatsioonis," sõnastas Kaitseliidu reservkolonelleitnant Raivo Lumiste vägivallatu võitluse olemust. Vägivallatul võitlusel on kaitsekultuuris oluline osa, kui olukord ei ole enam kontrolli all.