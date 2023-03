Kristine Tamm asus ametisse riigiprokurörina

Järelvalveosakonna juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar avaldas Kristine Tamme osakonnaga liitumise üle heameelt. “Teda on alati huvitanud just kannatanute, eriti lastekaitse teemad. Kristine on empaatiline ja osavõtlik inimene, kellele just nende valdkondadega tegelemine hästi sobib,” sõnas ta.