Hooletut lõkkemeistrit võib oodata üle 1000eurone trahv

Viimasel nädalal on õhukraadid püsinud plusspoolel, lumi sulab hoogsalt ja aiatööde hooaeg kogub tasahilju tuure. Koristustööde käigus tehakse sageli lõket. Paraku läheb tuleohutus lõkkemeistritel aeg-ajalt meelest.



“Märtsis on päästjad saanud juba esimesed väljakutsed sündmustele, kus lõkkes prahti põletatud. Inimestel tuleb meeles pidada, et prügi koht on prügimäel ja lõkkes seda põletada ei tohi,” selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet ja täpsustas, et lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu, pappi ja paberit.

Lõkke ümbrus tuleb põlevast materjalist puhastada nii, et välistatud oleks süttimisoht. Kindlasti peab jälgima ilmaolusid ja tuulisel ajal tasub lõkketegemisest loobuda.



Lõkke lähedal tuleb hoida esmaseid tulekustutusvahendeid, milleks sobib hästi ämbritäis vett. Tuuli Taavet, päästeameti ennetustöö osakonna ekspert





Kui ilm lõkketegu võimaldab, ei tohi tuld järelevalveta jätta. Kuival ajal piisab õnnetuseks vaid hetkest, mil tuul kannab lõkkest lenduvad sädemed kuivale pinnasele, põhjustades ulatusliku tulekahju. “Selleks, et lõke oleks tuleohutu, tuleb lõkkease ette valmistada. See tuleb puhastada põlevast materjalist ja mõistlik on tulease ümbritseda kivide või mullavalliga. Lõkke lähedal tuleb hoida esmaseid tulekustutusvahendeid, milleks sobib hästi ämbritäis vett,” täpsustas Taavet.