Sindi-Lodja silla juurde rajatakse uus jalgtee

Kividega kaetud jalgtee osa jätkub Reiu jõe suudme poole viiva puidust jalgteega, mille Reiu jõe kurvis asuvas lõpus on platvorm. Puidust jalgtee osa on 30 meetrit pikk ja kolm meetrit lai. Jalgtee kogupikkus tuleb 85 meetrit.

Jalgtee äärde paigaldatakse kaks tänavavalgustit, neli komplekti pinke ja kaks prügikasti. Osa pinke on valgustusega.

Hanke tingimuste järgi tuleb ehitusobjekt üle anda septembri keskel, hankelepingu täitmise tähtaeg koos kasutusloa väljastamisega on 17. oktoober. TREF Nordi pakkumus oli ligemale 400 000 eurot.

Paikuse osavallakeskuse juhi, linnavalitsuse liikme Marika Valteri sõnutsi on tegu Paikuse kauaaegsema ja keerukama suurprojektiga, millest saab paikkonna sissesõidu visiitkaart. “Suur rõõm on tõdeda, et kui ehitusel ei tule ette komplikatsioone, saame suve lõpus nautida Reiu jõe suudmes uut ajaloohõngulist, ent nüüdisaegset puhkekohta, mis meelitab huvilisi nii maalt kui jõelt, nii lähedalt kui kaugelt,” ütles Valter.