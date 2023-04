Töömess kutsub tutvuma ka õppimisvõimalustega

Messi projektijuht Livia Laas ütles, et töö- ja karjäärimess toob kõikjalt Eestist kokku eri valdkondade tööandjad, kes tutvustavad inimestele uusi ja põnevaid töötamisvõimalusi. “Mess on mõeldud nii tööd otsivatele kui töötavatele inimestele, kes mõtlevad vahetada töökohta või teha koguni karjääripöörde,” selgitas Laas.

Interneti vahendusel saab uudistada mitmes töötoas, et koos spetsialistiga üle vaadata oma kandideerimisdokumendid, teha läbi töö- või sisseastumisvestlus, arutada enda plaane karjäärinõustajaga, osaleda koolide ja ettevõtete infotundides. Kindlasti on põhjust messile tulla noortel, kes suveks soovivad tööd leida.

Tänavu on messi üks põhisuundi haridus. Kohal on pea 30 kutse- ja kõrgkooli ning täiskasvanute gümnaasiumi. Saab tutvuda nii erialade kui sisseastumistingimustega.

Laas tõi virtuaalse messi suure plussina esile, et kõike saab teha endale sobival ajal ja kohas. “Kuna üritus toimub nädala sees ning paljud on sel ajal tööl, saab igaüks ise valida, mis ajal on tal kõige mugavam messist osa võtta,” märkis projektijuht.