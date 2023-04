Näituse idee sündis möödunud aastal, kui telesaates “Laser” räägiti e-sigarettidest. Lihula muusika- ja kunstikooli õpetaja Kea Pelapson oli end e-sigarettide teemaga kursis hoidnud, kuid ei uskunud, et see on maal niivõrd suur mure. Pärast saadet kuulis ta oma sõbrannalt, et 1. klassis kutsuti lastevanemate koosolek kokku just e-sigarettide tõttu.