Isikut tõendava dokumendi saab taas toidupoodi tellida

Alates eelmise aasta lõpust on olnud võimalik dokumente tellides valida väljastuskohaks Selveri kauplused. Kui veebruari keskpaigas peatati RIA ettekirjutuse alusel ajutiselt ID-kaartide ja elamisloakaartide väljastamine, siis nüüd on see võimalus jälle olemas.